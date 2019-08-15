Четырех жителей Екатеринбурга будут судить за похищение человека и вымогательство 20 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. В Екатеринбурге перед судом предстанут четверо местных жителей, которые обвиняются в похищении человека с целью вымогательства у жертвы 20 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, один из четырех обвиняемых был организатором преступления, трое других — его знакомые — участвовали в похищении человека по своему согласию.



По версии следствия, похищение произошло 14 мая 2020 года. Злоумышленники подрезали автомобиль с потерпевшим на Кольцовском тракте, после чего с применением насилия достали его из автомобиля и перевезли в помещение автосервиса, где его удерживали, поочередно охраняя.



«Один из четырех обвиняемых требовал у потерпевшего передать ему денежные средства в сумме 20 тыс. руб., демонстрируя наручники и угрожая пристегнуть потерпевшего к батарее, подвесить его на автоподъемнике вниз головой, вывезти его в лес, где привязать к дереву, после чего заставить копать себе могилу. Впоследствии потерпевший сообщил организатору, что в квартире у его матери имеется часть требуемых денежных средств в сумме 5 тыс. руб., которые он готов передать. Когда злоумышленники и потерпевший прибыли по адресу матери, последнему удалось скрыться и вызвать полицию. Все виновные лица были задержаны», — сообщает пресс-служба прокуратуры.



Организатор преступления обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33 пунктами «а», «в», «з» части 2 статьи 126 УК РФ «Организация похищения человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с применением оружия», а также по части 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Трое других — в совершении преступления по пунктам «а», «в» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия».



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, уточняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.