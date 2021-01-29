«Уральские авиалинии» с 7 марта запускают рейс из Екатеринбурга в Ларнаку

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. С 7 марта «Уральские авиалинии» запускают рейс по маршруту Екатеринбург — Ларнака — Екатеринбург, сообщает пресс-служба перевозчика.
Прямые рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям, а с конца апреля планируется увеличение частоты до двух раз в неделю.
«Стоимость авиабилета по тарифу промо от 15 тыс. 500 руб. в одну сторону и от 28 тыс. руб. за билет туда-обратно, по тарифу эконом — от 20 тыс. руб. в одну сторону и от 37 тыс. руб. туда-обратно», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что с 6 февраля «Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Ереван, с 11 февраля — в Минск, с 14 февраля — в Дубай.
Напомним, что в конце марта 2020 года РФ из-за пандемии прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Частичное возобновление полетов началось уже в августе.
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