ЦБ: Льготная ипотека теряет свой социально направленный характер

УрБК, Москва, 03.02.2021. Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью РИА «Новости» заявила о необходимости сворачивания льготной ипотеки под 6,5%.
«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — считает Е. Данилова.
По ее словам, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что особенно в крупных городах наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье.
Ранее президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Илона Соболева рассказывала, что по итогам 2020 года квартиры на первичном рынке жилья Екатеринбурга в среднем подорожали на 14%, на вторичном — на 9%.
«В эконом-классе цены выросли на 17%. Мы знаем, что увеличение стоимости жилья на 20% нивелирует эффект от льготной ипотеки с точки зрения размера ежемесячных платежей. Из-за текущего роста цен многие потенциальные покупатели могут отказаться совершать сделки. Это будет главным ограничением для развития рынка жилья в 2021 году. Поэтому мы будем ждать, что паспорт нацпроекта пополнится новыми мерами господдержки», — заявила И. Соболева.
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