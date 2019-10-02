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Челябинское УФАС возбудило дело из-за рассылки sms-рекламы Газпромбанка без согласия абонентов

УрБК, Челябинск, 03.02.2021. Южноуральское Управление ФАС России возбудило дело по признакам ненадлежащей sms-рекламы кредитного продукта АО «ГазпромБанк», которая поступала на телефонный номер гражданина без получения его предварительного согласия.

Как сообщает пресс-служба ведомства, заявитель представил скриншоты текста sms-сообщения, которое содержало следующую информацию: «Эта ставка вам точно подойдет! Кредит наличными от Газпромбанка от 5,9% годовых, до 5 млн руб. Подайте онлайн-заявку на ... Банк ГПБ (АО). Не оферта».

В финансово-кредитной организации пояснили, что заявителем была выпущена виртуальная банковская карта с бонусным приложением. При ее выпуске гражданин выразил свое согласие с условиями использования неперсонифицированных виртуальных предоплаченных банковских карт, в том числе на рассылку рекламного характера.

Однако в ведомстве посчитали, что полученное согласие посредством заполнения каких-либо форм на сайтах, не позволяющих однозначно установить, кто именно дал согласие на получение рекламы, является ненадлежащим и влечет нарушение Закона о рекламе (Письмо ФАС России от 11.11.2019 № ДФ/98054/19 «О надлежащих доказательствах при выявлении нарушения требований части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе»)

«В связи с чем в отношении рекламораспространителя АО «ГазпромБанк» возбуждено дело», — сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

В связи с поступлением обращения гражданина банк прекратил направление заявителю рекламной информации о своих продуктах и услугах.

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