Свердловский губернатор пообещал разрешить общепиту работать ночью с 5 февраля

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал снять ограничения с работы общепита с 5 февраля 2021 года. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.



«Одним из вопросов, поднятых сегодня на заседании регионального оперштаба, стало возвращение заведений общепита к работе без ограничений по времени. Существующие условия нам позволяют пойти на этот шаг. С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время — с 23.00 до 06.00. Но при условии строгого следования всем санитарным правилам», — написал Евгений Куйвашев.



Как ранее сообщал УрБК, указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из-за пандемии COVID-19 в регионе в октябре 2020 года был введен запрет на ночную работу заведений общепита.