Погрузка на сетях Южно-Уральской железной дороги продолжила сокращение в 2021 году

УрБК, Челябинск, 02.02.2021. В январе 2021 года погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) сократилась на 3,6%, до 5,8 млн т. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В структуре грузов наибольшее снижение в количественном выражении произошло в погрузке каменного угля — до 0,3 тыс. т (-73,1%), руды железной и марганцевой — до 67,6 тыс. т (-34,7%), строительных грузов — до 1,6 млн т (-17,9%).
В январе 2021 года на ЮУЖД увеличилась погрузка зерна — до 162,7 тыс. т (+72,4%), погрузка кокса — до 64,8 тыс. т (+51,1%), лома черных металлов — до 60 тыс. т (+41,4%).
Как сообщал УрБК, за январь-декабрь 2020 года погрузка на ЮУЖД составила 73,7 млн т, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. В январе-декабре 2020 года погрузка черных металлов на Свердловской железной дороге ...12.01.2021 Грузооборот на ЮУЖД в 2020 году сократился на 8,6%
УрБК, Челябинск, 12.01.2021. За январь-декабрь 2020 года погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) составила ...06.10.2020 Погрузка на сети ЮУЖД в январе-сентябре сократилась на 3,8%
УрБК, Челябинск, 06.10.2020. Погрузка на сети Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) в сентябре 2020 года составила 6,5 ...05.08.2020 Погрузка кокса на ЮУЖД в январе-июле снизилась почти на 30%
УрБК, Челябинск, 05.08.2020. Грузооборот на Южно-Уральской железной дороге за июль снизился на 8,2% и составил 15,1 ...10.11.2014 За десять месяцев 2014 года погрузка строительных грузов на сети СвЖД сократилась на 5,7%
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2014. За период с января по октябрь 2014 года погрузка строительных грузов на Свердловской ...