Погрузка на сетях Южно-Уральской железной дороги продолжила сокращение в 2021 году

УрБК, Челябинск, 02.02.2021. В январе 2021 года погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) сократилась на 3,6%, до 5,8 млн т. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В структуре грузов наибольшее снижение в количественном выражении произошло в погрузке каменного угля — до 0,3 тыс. т (-73,1%), руды железной и марганцевой — до 67,6 тыс. т (-34,7%), строительных грузов — до 1,6 млн т (-17,9%).



В январе 2021 года на ЮУЖД увеличилась погрузка зерна — до 162,7 тыс. т (+72,4%), погрузка кокса — до 64,8 тыс. т (+51,1%), лома черных металлов — до 60 тыс. т (+41,4%).



Как сообщал УрБК, за январь-декабрь 2020 года погрузка на ЮУЖД составила 73,7 млн т, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.