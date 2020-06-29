УТПП: Численность свердловских предприятий восстановится до докризисного уровня к концу 2022 года

Президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заявил, что численность предприятий в Свердловской области восстановится до докризисного уровня только в конце 2022 года.



«Строить прогнозы достаточно сложно. Сейчас мы не можем со стопроцентной вероятностью сказать, что не будет третьей, четвертой волны коронавируса, стремительного распространения новых штаммов коронавируса и так далее. На мой взгляд, 2021-й год не будет восстановительным. Численность предприятий вернется к докризисному уровню к концу 2022 года. Тогда же можно ожидать и восстановление экономических показателей», — сказал А. Беседин.



Отметим, что за последний год число субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской области сократилось на 8,5 тыс. единиц. На 10 января 2021 года в регионе официально зарегистрированы 193 тыс. 394 предприятия, в которых трудоустроены более 526 тыс. сотрудников.

