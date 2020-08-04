TikTok вошел в топ-5 социальных сетей, популярных среди клиентов «МегаФона» в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. «МегаФон» составил рейтинг популярных среди свердловчан интернет-ресурсов. В топ-5 социальных сетей оказался TikTok.



Как сообщает пресс-служба оператора связи, данные о том, какими мессенджерами чаще всего пользуются уральцы, где смотрят видео, в каких соцсетях делятся фотографиями, эксперты «МегаФона» получили, изучив статистику 2020 года. Для анализа бралась обезличенная информация по объему передачи данных со смартфонов, работающих в сети оператора.



«В результате анализа данных оказалось, что свердловчане смотрят в два раза больше видео, чем челябинцы или пермяки, чаще используют для выхода в интернет смартфоны на базе Android и треть трафика тратят на соцсети», — сообщает пресс-служба компании.



Впервые в топ-5 популярных среди свердловчан соцсетей попал TikTok. Любители развлекательного видео подняли его сразу на четвертое место. Но лидером рейтинга стал «ВКонтакте». Пользователи сервиса активно делятся фотографиями, смотрят и загружают ролики, слушают любимую музыку и подкасты. Вторую строчку уверенно занимает Instagram, на это приложение приходится наибольший объем видео среди всех соцсетей. Тройку лидеров замыкают «Одноклассники». Крупнейшая соцсеть в мире — Facebook —оказалась не столь популярна у свердловчан и занимает лишь пятую строчку.



В 2020 году Youtube и Instagram оставались самыми востребованными интернет-ресурсами среди жителей Среднего Урала для просмотра онлайн-видео. Каждый четвертый гигабайт трафика используется для просмотра роликов на этих сервисах.



При выборе мессенджеров свердловчане сохраняют российский тренд и отдают предпочтение WhatsApp. Трафик, который приходится на этот мессенджер, почти в 14 раз больше, чем на Viber.



Из числа производителей устройств, с которых свердловчане «серфят» по сети, самым популярным стал Samsung. Каждый пятый свердловчанин выходит в интернет с помощью смартфонов этой компании, каждый шестой использует Huawei и только каждый восьмой — Apple. Тем не менее по количеству «яблочных» телефонов в сети свердловчане занимают второе место среди регионов Урала, первое место у жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, третье — у тюменцев.