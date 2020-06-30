УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:22

Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита на Среднем Урале составил 61,6 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Свердловской области в декабре 2020 года составил 61,6 тыс. руб., что на 1,6% меньше показателя аналогичного периода 2019 года (62,6 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 10-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру рекомендованного семейного дохода на обслуживание ипотеки расположилась Москва (149,8 тыс. руб.), на втором — Московская область (113,1 тыс. руб.), на третьем — Санкт-Петербург (92,1 тыс. руб.), на четвертом — Приморский край (82,9 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров Хабаровский край (80,1 тыс. руб.).

Кроме того, сильнее всего вырос рекомендованный для обслуживания ипотечного кредита семейных доход в Хабаровском крае (плюс 10,7%), Московской области (плюс 8,5%), Санкт-Петербурге (плюс 4,8%) и Самарской области (плюс 3,7%). Наиболее заметно снизился этот показатель в Ставропольском крае (минус 12,9%), Нижегородской (минус 8,8%), Иркутской (минус 8,0%), и Волгоградская (минус 7,0%) областях.

В целом по стране, согласно исследованию НБКИ, в декабре 2020 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,5% и составил 70,3 тыс. руб. (в декабре 2019 года — 70,7 тыс. руб.).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 14:26 Южный Урал вошел в число регионов РФ с наименьшим значением рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки

УрБК, Челябинск, 02.02.2021. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Челябинской ...

30.06.2020 Средний чек по ипотеке в Челябинской области в мае сократился на 1,1%

УрБК, Челябинск, 30.06.2020. Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области в мае 2020 года сократился на 1,1% ...

05.03.2020 Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки в РФ за полгода сократился на 6,6%

На 1 февраля рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки в РФ составляет 70,7 тыс. руб. За последние полгода ...

05.03.2020 Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки в РФ за полгода сократился на 6,6%

УрБК, Москва, 05.03.2020. На 1 февраля рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки в РФ составляет 70,7 тыс. ...

21.05.2018 Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области составляет более 1,3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 21.05.2018. Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области в I квартале 2018 года составил 1 ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений
Архив новостей
Февраль 2021 (64)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18