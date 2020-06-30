Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита на Среднем Урале составил 61,6 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Свердловской области в декабре 2020 года составил 61,6 тыс. руб., что на 1,6% меньше показателя аналогичного периода 2019 года (62,6 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 10-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру рекомендованного семейного дохода на обслуживание ипотеки расположилась Москва (149,8 тыс. руб.), на втором — Московская область (113,1 тыс. руб.), на третьем — Санкт-Петербург (92,1 тыс. руб.), на четвертом — Приморский край (82,9 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров Хабаровский край (80,1 тыс. руб.).



Кроме того, сильнее всего вырос рекомендованный для обслуживания ипотечного кредита семейных доход в Хабаровском крае (плюс 10,7%), Московской области (плюс 8,5%), Санкт-Петербурге (плюс 4,8%) и Самарской области (плюс 3,7%). Наиболее заметно снизился этот показатель в Ставропольском крае (минус 12,9%), Нижегородской (минус 8,8%), Иркутской (минус 8,0%), и Волгоградская (минус 7,0%) областях.



В целом по стране, согласно исследованию НБКИ, в декабре 2020 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,5% и составил 70,3 тыс. руб. (в декабре 2019 года — 70,7 тыс. руб.).