УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:33

Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 02.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 января 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 39,98 коп., до 75,90 руб., курс евро — на 8,24 коп., до 91,62 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 7 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 29.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2021 года. Курс долл. ...

28.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 1,15 руб., евро — на 91 коп.

УрБК, Москва, 28.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 января 2021 года. Курс долл. ...

25.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 50 коп., евро — на 74 коп.

УрБК, Москва, 25.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2021 года. Курс долл. ...

22.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 99 коп., евро — на 1,4 руб.

УрБК, Москва, 22.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2021 года. Курс долл. ...

11.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 64 коп., евро — на 2 коп.

УрБК, Москва, 11.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2021 года. Курс долл. ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений
Архив новостей
Февраль 2021 (64)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18