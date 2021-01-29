Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 02.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 января 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 39,98 коп., до 75,90 руб., курс евро — на 8,24 коп., до 91,62 руб.