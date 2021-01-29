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Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 215 человек

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. По состоянию на 2 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 110 тыс. 368 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 1 февраля число безработных составляло 110 тыс. 583 человека. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 215 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,20%.

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