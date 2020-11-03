Операционный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Алексей Дронов вошел в состав попечительского совета фонда «Золотое сечение»

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Операционный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Алексей Дронов вошел в состав попечительского совета образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Распоряжение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о включении в состав попечительского совета Фонда А. Дронова размещено на официальном сайте правовой информации.



Фонд «Золотое сечение» — региональный оператор создания Центра выявления и поддержки одаренных детей, который работает по модели федерального образовательного центра «Сириус», созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.



Сотрудничество Группы ЧТПЗ с Фондом «Золотое сечение» направлено на выявление и поддержку мотивированных и одаренных учащихся, развитие инженерного, творческого и созидательного мышления, формирование успешных квалифицированных профессионалов, отвечающих современным требованиям.



«За четыре года работы в регионе создана эффективная система по выявлению и поддержке одаренных детей и подростков. Благодаря фонду «Золотое сечение» обучение по развитию своих талантов прошли пять тысяч свердловских школьников. Необходимо информировать об образовательных программах фонда и поддерживать стремление ребят из Первоуральска в них участвовать», — отметил А. Дронов.



Возглавляет состав попечительского совета Фонда губернатор Евгений Куйвашев, в состав попечительского совета также входят чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, чемпион мира и Олимпийских игр по хоккею Павел Дацюк, рок-музыкант и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский, директор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, председатель совета директоров АО «Русская медная компания» Игорь Алтушкин и другие известные спортсмены, деятели искусства, промышленники, меценаты.



Группа ЧТПЗ поддерживает внедрение современных образовательных практик на территориях присутствия и ведет долгосрочное эффективное сотрудничество с организациями, направленное на создание уникальной среды для развития молодого поколения.



В 2020-м году совместно с «Кружковым движением» НТИ и АНО Центр развития результативного образования Группа ЧТПЗ провела ряд образовательных проектных программ для подростков Свердловской области и других регионов России: «Лидеры изменений», MakerCamp, Творческая лаборатория «Я здесь», BioCamp, EduCamp. В рамках программ 500 школьников реализовали собственные инженерные, исследовательские и творческие замыслы в различных сферах: медиаискусство, экология, биоинженерия, агробиология, создание городских пространств, современный дизайн, уточняет пресс-служба Группы ЧТПЗ.