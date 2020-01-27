Первоуральск возглавил рейтинг финансово грамотных муниципалитетов Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. На Среднем Урале составили рейтинг финансово грамотных муниципалитетов, жители которых наиболее рационально управляют личными финансами. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



В 2020 году мониторинг финансовой грамотности свердловчан был проведен региональным центром финансовой грамотности по заказу областного минфина. Исследование охватило более 2 тыс. человек, проживающих в 57 муниципалитетах Свердловской области.



«Рейтинг самых финансово грамотных муниципалитетов возглавил Первоуральск, далее идут Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Екатеринбург оказался на четвертом месте, на пятом – Верхняя Пышма. Хорошую финансовую грамотность продемонстрировали жители Ирбита, Березовского, Богдановича», — сообщают в департаменте информполитики региона



Вопросы, которые задавали свердловчанам во время исследования, касались в том числе банковских кредитов, инструментов формирования сбережений и будущей пенсии.



Вместе с тем анализ кредитной нагрузки показал, что наибольшее количество действующих кредитов у жителей Нижнего Тагила и Екатеринбурга, причем Тагил лидировал как по ипотечному и автокредитованию, так и по новым потребительским кредитам. А вот микрозаймами пользуются в основном жители Екатеринбурга, Богдановича и Заречного.