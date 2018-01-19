Синоптики прогнозируют наступление морозов на Среднем Урале в конце недели

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. С 7 февраля в Свердловской области ожидается похолодание до минус 25-30 градусов, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Согласно прогнозу синоптиков, в конце рабочей недели Средний Урал ожидают снегопады и затем, 5-6 февраля, короткая оттепель с мокрым снегом и гололедом. В воскресенье, 7 февраля, температура воздуха опустится до минус 25-30 градусов. Морозы будут продолжаться до конца первой декады месяца.
Напомним, что в предыдущий раз сильные морозы стояли в Свердловской области в конце января этого года.
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