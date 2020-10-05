Более половины свердловских предпринимателей пострадали из-за пандемии коронавируса

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Евгений Харламов сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге презентовал предварительные результаты соцопроса уральских предпринимателей.



«29,9% опрошенных предприятий сообщили, что у них ухудшилась финансовая ситуация. 56% работают стабильно, не сокращая персонал. Также у нас был достаточно большой блок вопросов, связанный с влиянием пандемии. Выяснилось, что 53,6% опрошенных предприятий рассказали, что этот фактор оказал серьезное негативное влияние на бизнес, при этом им удалось сохранить деятельность своих организаций. Кроме того, хотелось бы озвучить рейтинг негативных факторов, которые тормозят инвестиционную активность. На первом месте — сокращение платежеспособного спроса из-за пандемии коронавируса (40,2% опрошенных). На втором месте — неэффективность мер господдержки (28,9%), на третьем — проверки контрольно-надзорных органов. В топ-5 также попали ограничительные меры и административные барьеры», — заявил Е. Харламов.



По его словам, несмотря на все проблемы, основная масса предприятий (более 70%) надеется на стабильное развитие в 2021 году. Сокращение рабочих мест и падение доходов прогнозируют только 5% опрошенных.



«В рамках исследования мы также узнали топ-3 самых ожидаемых действий властей для стимулирования развития предпринимательства. На первом месте — привлечение средств федерального бюджета в экономику Свердловской области (60,8%). На втором — продвижение продукции уральских предприятий на внутреннем и внешнем рынках, третье — сокращение госаппарата», — отметил Е. Харламов.