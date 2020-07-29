Южный Урал вошел в число регионов РФ с наименьшим значением рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки

УрБК, Челябинск, 02.02.2021. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Челябинской области в декабре 2020 года составил 49,4 тыс. руб., что на 2,9% больше показателя аналогичного периода 2019 года (48 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 29-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Помимо него, в пятерку субъектов РФ с самыми низкими значениями рекомендованного семейного дохода на обслуживание ипотеки в декабре 2020 года вошли Алтайский край (47,7 тыс. руб.), Кемеровская область (51,4 тыс. руб.), Пермский край (51,7 тыс. руб.) и Оренбургская область (54,8 тыс. руб.).
В целом по стране в декабре 2020 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,5% и составил 70,3 тыс. руб. (в декабре 2019 года — 70,7 тыс. руб.).
Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, за последний год средний размер рекомендованного семейного дохода российского заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, практически не изменился. По его мнению, отсутствие значительной динамики было выявлено на фоне существенного снижения процентных ставок по ипотеке в 2020 году.
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