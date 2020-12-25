«Атомстройкомплекс» разработал удобную альтернативу инструкции по эксплуатации квартир

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Компания «Атомстройкомплекс» разработала удобный вариант инструкции по эксплуатации квартир для новых жильцов ЖК «WOODS. Дома в парке».
По словам замдиректора по девелопменту компании Надежды Абакумовой, новый документ, переведенный на «человеческий» язык, стал альтернативой обычной инструкции, которая в действительности сложна для восприятия.
Представитель «Атомстройкомплекса» обратила внимание на то, что перед владельцем современной квартиры открывается широкая возможность для переформатирования своей жилплощади.
«Современные строительные технологии и материалы сегодня позволяют жителям контролировать максимум параметров в жилье. Любой современный дом представляет собой сложную систему, баланс которой основан на множестве факторов. Для того чтобы такая система работала исправно, необходимо понимать, как она устроена, и соблюдать правила эксплуатации», — пояснила Надежда Абакумова.
Она отметила, что при разработке «Книги жителя» акценты были сделаны на то, чтобы дать ответы на самые популярные вопросы собственников. В новом документе содержится вся необходимая информация, которая потребуется собственникам для содержания дома и сохранения всех систем в исправном состоянии. Кроме того, авторы книги прописали для новоселов «лайфхаки» для эргономичной организации жилого пространства.
«Успех девелоперского проекта в равной степени складывается как из проектирования, строительства, так и последующей эксплуатации объекта», — подчеркнула замдиректора по девелопменту «Атомстройкомплекса».
Для сбора отзывов о «Книге жителя» компания-застройщик организовала обратную связь. На основании новых вопросов и пожеланий жильцов ЖК «WOODS. Дома в парке» будет составлена новая редакция документа. Предполагается, что каждая «Книга Жителя» будет содержать базовые общие рекомендации, а также уникальные нюансы, актуальные для конкретного дома. Кроме того, единым будет сам подход в изложении информации с помощью простых текстов и иллюстраций. Компания предлагает другим застройщикам перенять этот позитивный опыт.
Отметим, что ранее «Атомстройкомплекс» запустил новую программу развития «Строитель» на площадке детского города профессий «ВундерВиль» в Екатеринбурге.
В рамках этого проекта на интерактивных площадках занимаются посетители в возрасте от 3 до 14 лет. Став участниками «ВундерВиля», дети получают трудовые книжки, куда вписываются все площадки и мастер-классы, которые они посетили. Каждая локация в детском городе профессий основана реально существующей компанией.
Изображения предоставлены пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»
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