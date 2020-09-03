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Пассажирооборот на СвЖД в январе снизился на 38,2%

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. В январе 2021 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) было отправлено 1,6 млн пассажиров, что на 28,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба компании, в пригородном сообщении отправлено 1,2 млн пассажиров, что на 24,4% меньше показателя прошлого года, в дальнем следовании — 0,4 млн (на 36,6% меньше). Пассажирооборот на СвЖД в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился 38,2%, составив 495 млн пасс-км.

Согласно оперативным данным, в целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» за первый месяц 2021 года перевезено 63,5 млн пассажиров, что на 29% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В пригородном сообщении — 57,6 млн пассажиров (на 28,3% меньше), в дальнем следовании — 5,9 млн (на 34,6% меньше). Пассажирооборот по сравнению с январем 2020 года снизился 36,4% и составил 6,1 млрд пасс-км.

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