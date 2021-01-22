В Свердловской области выявлено 325 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 2 февраля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 71 тыс. 145 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 15 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 063. За сутки из больниц выписаны 347 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 63 тыс. 789 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 16 тыс. 643 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 3 млн 884 тыс. 730 человек. За сутки зарегистрировано 539 летальных случаев (всего 74 тыс. 158), выздоровели 22 тыс. 372 человека (всего 3 млн 340 тыс. 545).