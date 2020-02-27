Сотрудники ФСБ задержали в Свердловской области нелегальных оружейников

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Сотрудники ФСБ пресекли в 19 регионах России деятельность 19 нелегальных оружейников, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
В числе регионов, где была проведена операция, оказалась Свердловская область. По данным спецслужб, в незаконную деятельность было вовлечено 43 человека.
В результате проведения операций закрыты 28 нелегальных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Изъято почти 200 единиц оружия. В их числе 18 автоматов различной модификации, 48 винтовок и карабинов, 113 пистолетов и револьверов, а также 27 минометных мин различного калибра, 45 ручных гранат Ф-1 и РГД-5, свыше 26 тыс. патронов и 34,5 кг взрывчатых веществ.
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