«Россети ФСК ЕЭС» инвестируют в проект модернизации узлового питающего центра Югры 273 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») начали модернизацию подстанции 500 кВ «Трачуковская» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Инвестиции компании в проект составят 273 млн рублей. В результате его реализации повысится надежность энерготранзита от Сургутской ГРЭС-2 в Нижневартовский район.
Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ Филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, в ходе реализации проекта на подстанции 500 кВ «Трачуковская» будет внедрен комплекс цифровых решений и полностью обновлен парк выключателей 220 кВ.
На открытом распределительном устройстве (ОРУ) подстанции будет установлено девять цифровых оптических трансформаторов тока и один трансформатор напряжения. Они обеспечат высокоточные измерения, позволят увеличить быстродействие и надежность работы релейной защиты благодаря отсутствию процесса намагничивания. Также будет смонтировано восемь комплектов цифровых защит. Кроме того, в рамках модернизации на «Трачуковской» будет установлено восемь элегазовых выключателей, которые заменят весь парк устаревших воздушных аппаратов. Все оборудование произведено в России и имеет высокие показатели надежности, экологической и пожарной безопасности.
«Подстанция станет четвертым энергообъектом Урала 220 кВ и выше с внедрением комплекса современных цифровых решений. В 2018 году был введен в работу первый в России цифровой питающий центр сверхвысокого класса напряжения 500 кВ «Тобол», на котором также установлены оптические трансформаторы. В 2020 году «Россети Урал» на дистанционное управление перевели подстанцию 220 кВ «Анна». «Россети ФСК ЕЭС» ведет модернизацию подстанции 220 кВ «Надым» на Ямале», — говорится в сообщении.
Мощность подстанции 500 кВ «Трачуковская» составляет 1503 МВА. Она обеспечивает электроснабжение потребителей Нижневартовского района Югры, среди которых дочерние предприятия НГК «Славнефть», «ЛУКОЙЛ» и НК «Роснефть».
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