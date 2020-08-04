Полицейские изъяли со склада в Екатеринбурге более 18 тыс. немаркированных пачек сигарет стоимостью свыше 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Сотрудники УМВД России по Екатеринбургу при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность склада, где хранились свыше 18 тыс. пачек немаркированной табачной продукции. По версии полиции, нелегальные табачные изделия различного ассортимента предназначались для дальнейшей реализации в Кировском районе города.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, склад с контрафактной табачной продукцией был организован в одном из боксов по адресу Высоцкого, 45/7.



«Приблизительная стоимость изъятого товара составляет свыше 1 млн руб. Образцы указанной продукции направлены на исследование на предмет наличия признаков фальсификации и определения опасности для жизни и здоровья потребителей», — сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



По версии полиции, хранением незаконного товара занимался безработный ранее не судимый 61-летний житель Екатеринбурга.



В отношении подозреваемого в хранении нелегальной табачной продукции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере», уточняют в УМВД Екатеринбурга.