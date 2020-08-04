Полицейские изъяли со склада в Екатеринбурге более 18 тыс. немаркированных пачек сигарет стоимостью свыше 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Сотрудники УМВД России по Екатеринбургу при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность склада, где хранились свыше 18 тыс. пачек немаркированной табачной продукции. По версии полиции, нелегальные табачные изделия различного ассортимента предназначались для дальнейшей реализации в Кировском районе города.
Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, склад с контрафактной табачной продукцией был организован в одном из боксов по адресу Высоцкого, 45/7.
«Приблизительная стоимость изъятого товара составляет свыше 1 млн руб. Образцы указанной продукции направлены на исследование на предмет наличия признаков фальсификации и определения опасности для жизни и здоровья потребителей», — сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.
По версии полиции, хранением незаконного товара занимался безработный ранее не судимый 61-летний житель Екатеринбурга.
В отношении подозреваемого в хранении нелегальной табачной продукции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере», уточняют в УМВД Екатеринбурга.
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2020. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...07.02.2020 В Екатеринбурге полиция обнаружила склад с нелегальным алкоголем на сумму в 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2020. В Кировском районе Екатеринбурга был обнаружен крупный склад опасной для жизни и ...23.01.2020 В Екатеринбурге полицейские изъяли партию немаркированных сигарет на сумму более 10,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. В Екатеринбурге сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН выявили крупный подпольный ...18.09.2019 В Челябинске возбуждено дело по факту незаконного хранения алкогольной и табачной продукции на сумму в 4 млн рублей
УрБК, Челябинск, 18.09.2019. В Челябинске у местного жителя в гаражах была обнаружена немаркированная продукция на ...11.07.2019 В Екатеринбурге полиция и ФСБ конфисковали 76 тыс. пачек нелегальной табачной продукции
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Екатеринбурге на улице Крестинского в одном из боксов гаражного кооператива ...