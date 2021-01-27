Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге приблизилась к 80 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 25 января 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 79 тыс. 896 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За последнюю неделю цены выросли на 0,5%, за месяц — на 1%.
Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 117 дней.
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