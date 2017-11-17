«Уральские авиалинии» запускают новый рейс Екатеринбург — Минск — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс Екатеринбург — Минск — Екатеринбург, сообщает пресс-служба перевозчика.



Рейсы будут выполняться с 11 февраля один раз в неделю по четвергам на лайнерах Airbus A320. Стоимость авиабилета — от 10 тыс. 176 руб. в одну сторону.



«Минск — абсолютно новое направление для авиакомпании. Раннее жители Урала могли улететь в столицу Беларуси рейсами «Уральских авиалиний» только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге в рамках код-шерингового соглашения с белорусской авиакомпанией», — говорится в сообщении.



Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании uralairlines.ru, в мобильном приложении UralAirlines, в авиакассах и по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262.



Напомним, что на прошлой неделе авиакомпания сообщила о возобновлении международных вылетов. В частности, было объявлено о возможности совершения чартерных рейсов в Армению.