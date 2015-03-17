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В Свердловской области в прошлом году поставили на кадастровый учет 4,9 тыс. индивидуальных жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Специалисты Управления Росреестра по Свердловской области в 2020 году поставили на кадастровый учет 4 тыс. 885 индивидуальных жилых домов, в том числе 2 тыс. 109 жилых домов в сельских населенных пунктах. Об этом сообщили УрБК в пресс-службе ведомства.

Количество поставленных на кадастровый учет жилых домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводств, — 2 тыс. 231 (из них 659 расположены в сельских населенных пунктах).

На территории муниципальных образований наибольшее количество жилых домов, построенных в 2020 году, поставлено на кадастровый учет в кадастровых районах: Сысертский (551), Екатеринбургский (417), Полевской (244), Березовский (235), Первоуральский (184), Каменский (155), Невьянский (148).

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Юлия Иванова отметила, что в 2020 году жители Свердловской области чаще ставили на кадастровый учет одноэтажные (2 тыс. 079) и двухэтажные (2 тыс. 513) жилые дома и реже — трехэтажные (293).

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