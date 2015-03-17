В Свердловской области в прошлом году поставили на кадастровый учет 4,9 тыс. индивидуальных жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2015. В феврале 2015 года в Свердловской области Управлением регионального Росреестра выданы ...

В Свердловской области за месяц на государственный кадастровый учет поставлено более 14 тыс. объектов капстроительства

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2014. В течение первой половины 2014 года в региональную Кадастровую палату поступило 357 127 ...

В первом полугодии в Свердловской области на кадастровый учет поставлено более 50 тыс. объектов капстроительства

За 2013 год в Свердловской области было поставлено на кадастровый учет более 67 тыс. объектов капстроительства

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2014. В течение 2013 года в региональную Кадастровую палату обращался практически каждый ...