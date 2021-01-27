Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в январе снизился на 2%

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последние четыре недели сократился на 2,1%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). «На фоне роста цен продолжает сокращаться объем предложения в базе данных УПН: за четыре недели показатель снизился на 2,1%. Через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 4,62 тыс. квартир», — говорится в сообщении.

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