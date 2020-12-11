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У жителя Екатеринбурга арестовали Audi Q7 из-за долгов на сумму более 13 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. У жителя Екатеринбурга арестовали Audi Q7 из-за долгов на сумму более 13 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Молодой человек задолжал частному лицу, а также нескольким кредитным организациям порядка 13 млн руб., а также накопил более 12 тыс. руб. задолженности по налогам.

«В отношении транспортного средства составлен акт описи (ареста) имущества, внедорожник погрузили на эвакуатор и передали на ответственное хранение специализированной организации. Также судебными приставами установлены доходы должника (место работы), на которые обращено взыскание в рамках сводного исполнительного производства. Должник ограничен в праве выезда за границу до тех пор, пока не будет погашена задолженность в полном объеме», — сообщают в ведомстве.

Если должник не погасит задолженность, автомобиль будет продан с торгов в счет погашения долга.

Как ранее сообщал УрБК, в 2020 году свердловские судебные приставы взыскали с должников 2,5 млрд руб.

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