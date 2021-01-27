Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге приблизилась к 80 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. По состоянию на 25 января 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 79 тыс. 896 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). За последнюю неделю цены выросли на 0,5%, за месяц — на 1%. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 117 дней.

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