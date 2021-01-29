Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля 2021 года

УрБК, Москва, 02.02.2021. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 23.59 16 февраля 2021 года, соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
«Решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией принято для обеспечения защиты здоровья населения», — уточняется в сообщении штаба.
Как ранее сообщал УрБК, регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами РФ прекратила 27 марта прошлого года. Частичное возобновление полетов началось уже в мае. Но открылись для международных рейсов только аэропорты в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. После продолжавшегося почти год перерыва 28 января 2021 года региональные аэропорты, в том числе екатеринбургский Кольцово, вновь получили возможность отправлять и принимать международные рейсы.
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