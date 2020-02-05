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Жителям Екатеринбурга рекомендуют ограничить поездки на личном автотранспорте из-за ожидающихся снегопадов

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Согласно прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается выпадение большого количества осадков. В связи с этим автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личном автотранспорте без крайней необходимости.

Как сообщает пресс-служба администрации города, синоптики прогнозируют снег на уровне 5 миллиметров во вторник, 2 февраля, и от 6 до 10 мм в субботу и воскресенье, 6 и 7 февраля, соответственно.

«Учитывая сложные условия для передвижения, автолюбителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт, магистрали по пути следования которого очищаются в первую очередь. Если же отменить поездку на личном автотранспорте невозможно, то необходимо внимательно выбирать оптимальную дистанцию и скорость движения с учетом погодных условий», — говорится в сообщении.

Кроме того, водителей просят не парковать транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах». Грейдеры и звенья снегоуборочной техники вынуждены объезжать препятствия, оставляя участок неубранным, тем самым ограждая автомобили снежным валом.

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