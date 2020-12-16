В Екатеринбурге будут судить жительницу Тюмени, оформившую кредит по чужому паспорту

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. В Екатеринбурге направили в суд уголовное дело в отношении жительницы Тюмени, которая, по версии следствия, нашла на улице паспорт свердловчанина и оформила по нему два кредита на общую сумму около 24 тыс. руб.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, 34-летняя женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159.1 и частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования и покушение на такое мошенничество».



«В процессе предварительного расследования было установлено, что паспорт жителя Екатеринбурга в сентябре 2019 года обвиняемая нашла на одной из улиц Тюмени. Решив воспользоваться портретным сходством, предполагаемая аферистка направилась в Екатеринбург, где предприняла несколько попыток оформить кредит по чужому документу. В итоге женщине удалось оформить потребительский кредит в одном из обувных магазинов на сумму около 9 тыс. руб. Также в одном из банков она сумела получить кредитную карту с лимитом 15 тыс. руб., которые потратила по своему усмотрению», — сообщают в отделении по связям со СМИ городского УМВД.



Как отмечают в полиции, настоящий владелец паспорта почти на 10 лет моложе обвиняемой, однако это не помешало ей ввести в заблуждение работников банка.



О подлоге правоохранительным органам сообщили сотрудники одного из банков. В настоящее время женщина признала свою вину, уголовное дело направлено в мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга с ходатайством о прекращении уголовного преследования с назначением обвиняемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.