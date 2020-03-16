УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:04

В жилом квартале Брусники в Екатеринбурге открылся детский сад «Овсянки»

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. В Екатеринбурге сегодня, 1 февраля, открылся детский сад «Овсянки» в жилом районе «Шишимская горка».

В жилом квартале Брусники в Екатеринбурге открылся детский сад «Овсянки»

Как сообщает пресс-служба компании Брусника, детсад рассчитан на 45 мест (полный день) и 9 мест (на половину дня). Всего в нем три группы. К моменту открытия заполняемость составила 100%.

В жилом квартале Брусники в Екатеринбурге открылся детский сад «Овсянки»

«Овсянки» — это светлое, двухуровневое пространство с большими окнами и высокими потолками площадью более 300 кв. м. Оно наполнено природными материалами, поэтому помогает развивать у детей эмоциональный интеллект и экологическое мышление. Все игровые зоны для детского сада изготовлены на заказ, поэтому здесь нет готовых сценариев: ребенок сам выбирает, как и во что поиграть. Кроме того, чтобы у малышей было личное пространство, созданы уголки для отдыха, чтения и игры вдвоем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в детском саду также запроектирована зона для родителей для комфортного ожидания ребенка.

Фото предоставлены пресс-службой компании Брусника

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.03.2020 Брусника построила в Екатеринбурге двухэтажные квартиры

Компания выпустила на рынке обновленную серию жилья с особыми планировками ...

13.03.2020 Компания Брусника выпустила на рынок Екатеринбурга обновленную серию двухуровневых квартир

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. Компания Брусника выпустила на рынок обновленную серию жилья особых планировок. Всего в ...

24.12.2015 В Екатеринбурге открыли сразу три детских сада

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в четверг, 24 декабря, открыл сразу ...

11.09.2015 В Ленинском районе Екатеринбурга открылся детский сад на 300 мест

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб 11 сентября открыл в Ленинском районе ...

05.12.2014 В Екатеринбурге на ул. Бородина открылся новый детский сад

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2014. В Екатеринбурге открылся новый детский сад № 277 на ул. Бородина, 2 «а». Об этом ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений
Архив новостей
Февраль 2021 (32)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18