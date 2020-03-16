В жилом квартале Брусники в Екатеринбурге открылся детский сад «Овсянки»

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. В Екатеринбурге сегодня, 1 февраля, открылся детский сад «Овсянки» в жилом районе «Шишимская горка».







Как сообщает пресс-служба компании Брусника, детсад рассчитан на 45 мест (полный день) и 9 мест (на половину дня). Всего в нем три группы. К моменту открытия заполняемость составила 100%.







«Овсянки» — это светлое, двухуровневое пространство с большими окнами и высокими потолками площадью более 300 кв. м. Оно наполнено природными материалами, поэтому помогает развивать у детей эмоциональный интеллект и экологическое мышление. Все игровые зоны для детского сада изготовлены на заказ, поэтому здесь нет готовых сценариев: ребенок сам выбирает, как и во что поиграть. Кроме того, чтобы у малышей было личное пространство, созданы уголки для отдыха, чтения и игры вдвоем», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в детском саду также запроектирована зона для родителей для комфортного ожидания ребенка.



Фото предоставлены пресс-службой компании Брусника