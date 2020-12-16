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Сотрудницу минздрава Южного Урала будут судить за получение взятки за предоставление персональных данных пациентов

УрБК, Челябинск, 01.02.2021. В Центральный районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении сотрудницы минздрава Южного Урала, которая получила взятку в размере 512 тыс. руб. за предоставление персональных данных пациентов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, обвинительное заключение утверждено по уголовному делу в отношении начальника управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области, обвиняемой по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

«Установлено, что обвиняемая в декабре 2020 года получила взятку в размере 512 тыс. рублей от территориального коммерческого менеджера крупной компании за предоставление информации о количестве и персональных данных пациентов с заболеванием спинальная мышечная атрофия, нуждающихся в лекарственном препарате «Спинраза», производителем которого является представляемая взяткодателем компания», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали обвиняемую сразу после получения ею взятки.

Отмечается, что на имущество женщины в размере свыше 4,6 млн руб. наложен арест.

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