Сотрудницу минздрава Южного Урала будут судить за получение взятки за предоставление персональных данных пациентов

УрБК, Челябинск, 01.02.2021. В Центральный районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении сотрудницы минздрава Южного Урала, которая получила взятку в размере 512 тыс. руб. за предоставление персональных данных пациентов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, обвинительное заключение утверждено по уголовному делу в отношении начальника управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области, обвиняемой по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».
«Установлено, что обвиняемая в декабре 2020 года получила взятку в размере 512 тыс. рублей от территориального коммерческого менеджера крупной компании за предоставление информации о количестве и персональных данных пациентов с заболеванием спинальная мышечная атрофия, нуждающихся в лекарственном препарате «Спинраза», производителем которого является представляемая взяткодателем компания», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции задержали обвиняемую сразу после получения ею взятки.
Отмечается, что на имущество женщины в размере свыше 4,6 млн руб. наложен арест.
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