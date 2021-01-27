Официальный курс доллара США и евро снизился на 75 коп.

УрБК, Москва, 01.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 января 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 74,74 коп., до 75,50 руб., курс евро — на 75,37 коп., до 91,54 руб.