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Сегодня, 16:25

Официальный курс доллара США и евро снизился на 75 коп.

УрБК, Москва, 01.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 января 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 74,74 коп., до 75,50 руб., курс евро — на 75,37 коп., до 91,54 руб.

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