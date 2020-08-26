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ММК внедряет систему веб-анкетирования потребителей

УрБК, Магнитогорск, 01.02.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) внедряет систему веб-анкетирования потребителей, сообщает Управление информации и общественных связей комбината.

«Для решения задачи максимального удовлетворения текущих и перспективных потребностей клиентов ММК развивает системы поддержки и уточнения индивидуальных потребностей, а также улучшает обратную связь. Этим целям служит и разработанная на комбинате система веб-анкетирования потребителей, старт эксплуатации которой был дан в декабре 2020 года», — говорится в сообщении.

Интерфейс абсолютно новой системы предоставляет клиентам возможность в режиме онлайн не только выставлять оценки по различным направлениям деятельности предприятия, но и оставлять комментарии с предложениями и замечаниями по работе ПАО «ММК». Процесс анкетирования автоматизирован, что позволяет оперативно реагировать на сложные задачи и получать от потребителя информацию, необходимую для разработки корректирующих действий.

«Автоматизированная система позволяет уйти от бумажного документооборота, неизбежного при традиционном анкетировании, а значит, исключить ошибки при обработке большего объема данных, связанные с человеческим фактором.
Кроме того, стоит отметить, что благодаря внедрению системы возможно опросить большее количество контрагентов, сохранить в единой базе всю необходимую информацию, в любой момент за короткий промежуток времени обработать текущие результаты анкетирования и сравнить с результатами предыдущих опросов.

Автоматизированный онлайн-мониторинг удовлетворенности и ожиданий потребителей с помощью веб-анкетирования будет способствовать развитию в компании клиентоориентированного подхода и укрепит позиции ПАО «ММК» на рынке металлопродукции», — сообщили в пресс-службе ММК.

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