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СКБ-банк выпустил новую кредитную карту «ДА!»

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. СКБ-банк объявил о начале выпуска новой кредитной карты «ДА!», сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.

«Держателям новой кредитной карты «ДА!» будет возвращаться до 15% от суммы покупок в виде бонусных баллов, при накоплении от 1 тыс. баллов клиент сможет компенсировать любые покупки, совершенные в предыдущем месяце, 1 балл = 1 рубль. В списке преимуществ также удобный льготный период, распространяющийся на все операции, включая снятие наличных и возможность бесплатного обслуживания», — говорится в сообщении.

«Название «ДА!» является ответом на многие вопросы, которые обычно задают владельцы кредиток. Предусмотрены выгодные условия: период без оплаты процентов 56 дней, бесплатное обслуживание карты при определенной сумме покупок в месяц и возможность оформления без визита в банк», — комментирует директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко.

Владельцы карты всегда смогут воспользоваться удобным и современным мобильным приложением СКБ-банка, где можно посмотреть остаток по карте, оно напомнит об окончании льготного периода и подскажет минимальную сумму с датой оплаты.

Для оформления карты не потребуются справки, нужен только паспорт (справка о доходах не требуется при лимите кредитования до 300 тыс. руб.). Оформить карту можно классическим способом — при визите в СКБ-банк или удаленно, заполнив онлайн-заявку на сайте СКБ-банка. Решение будет в течение пяти минут, после чего забрать карту можно в офисе банка в день готовности. Сейчас получить карту можно будет в офисах банка в Екатеринбурге и Москве, в ближайшее время список городов расширится, кроме того, станет возможна доставка карты.

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