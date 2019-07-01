Какие законы вступают в силу в феврале

В феврале россиян ждет много изменений в разных сферах жизни. О наиболее значимых нововведениях — в обзоре УрБК.



Индексация социальных выплат



С начала февраля социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом РФ, будут проиндексированы на 4,9%, сообщается на сайте ПФР.



Уточняется, что изменения коснутся 14,7 млн россиян, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). В их число входят инвалиды, ветераны боевых действий и граждане, которые подверглись радиации, Герои СССР и РФ, Герои Социалистического Труда.



Также индексация затронет входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг, получателями которых являются отказавшиеся от выплат льготники. Стоимость набора с февраля будет составлять 1 тыс. 211,66 руб. в месяц, а входят в него лекарства, путевки в санатории и бесплатный проезд в транспорте.



Кроме того, увеличится пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. После индексации размер пособия составит 6?тыс. 424,98 руб.



В ПФР также отметили, что в общей сложности на социальные выплаты в этом году планируется направить 435 млрд руб.



Новые чеки для ИП



С 1 февраля 2021 года для ряда организаций и магазинов изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека.



По закону кассовый чек должен содержать обязательный перечень реквизитов. Среди них — дата и время расчета, сумма денег, полученных от покупателя, а также наименование, количество и цена каждой позиции товара или услуги. На практике вся эта информация на чеке присутствует далеко не всегда.



Индивидуальным предпринимателям, применяющим специальные налоговые режимы, была предоставлена временная отсрочка по исполнению этой нормы закона в части указания наименования товаров. С 1 февраля действие отсрочки заканчивается. Все кассовые чеки должны будут содержать наименование товаров (работ, услуг) и их количество.



Таким образом, новшество затронет в основном малый бизнес, небольшие магазины и предприятия в сфере услуг. Для крупных сетей ничего не изменится.



Добавим, что нарушение закона может обернуться штрафом — от 1,5 до 3 тыс. руб. для должностных лиц и от 5 до 10 тыс. руб. для организаций.



Новые нормы для паевых инвестиционных фондов



С 1 февраля пайщики паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для квалифицированных инвесторов при погашении паев смогут получать не только деньги, но и другое имущество, которое входит в состав фонда (например, объекты недвижимости). А пайщики интервальных фондов для квалифицированных инвесторов смогут оплачивать паи имуществом, а не только деньгами, а также получать текущий доход по этим паям.



Такие изменения предусмотрены проектом указания Банка России, которое вводит требования к правилам доверительного управления ПИФами для квалифицированных инвесторов. По закону об инвестиционных фондах с 1 февраля 2021 года отменяются типовые правила, по которым сейчас действуют такие ПИФы. Вместо них вводятся требования Банка России, по которым управляющие компании (УК) фондов будут разрабатывать собственные правила. Эти новации позволят УК более гибко составлять правила и дадут инвесторам больше свободы в выборе условий доверительного управления.



Рост тарифов системы «Платон»



С начала февраля тариф системы взимания платы с большегрузов «Платон» вырастет c 2,2 руб. до 2,34 руб. за км.



Как сообщает Росавтодор, на сегодняшний день свыше 617 тыс. грузоперевозчиков зарегистрировали в государственной системе «Платон» более 1 млн 420 тыс. транспортных средств массой свыше 12 т, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.



За счет внесения платы через государственную систему «Платон» грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд более 126 млрд руб. С 2020 по 2022 год средства направляются на капитальный ремонт федеральных автодорог. В частности, в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 субъектах РФ — капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.



Новые требования к арбитражным управляющим



Со 2 февраля вступают в силу новые требования к арбитражным управляющим в делах о банкротстве застройщиков.



Согласно изменениям, требования к стажу работы арбитражного управляющего на руководящих должностях в сфере строительства и реконструкции объектов капитального строительства снижены с трех до двух лет.



Кроме того, заявитель сможет претендовать на должность арбитражного управляющего в делах о банкротстве застройщиков при наличии опыта участия в качестве арбитражного управляющего в не менее чем двух процедурах банкротств застройщиков. Ранее от претендента требовался опыт участия не менее чем в трех таких процедурах.



Также для аккредитации будет необходимо предоставить копию документа, подтверждающего обучение по программе, утвержденной Фондом защиты дольщиков. Напомним, что порядок аккредитации арбитражных управляющих в делах о банкротстве застройщиков утвержден приказом Минэкономразвития от 23.05.2018 № 263. Аккредитацией арбитражных управляющих для участия в делах о банкротстве застройщиков занимается Фонд защиты дольщиков. Срок действия аккредитации составляет три года.



Изменения статуса восстановленного молока



С 13 февраля высушенное, а затем разбавленное водой молоко снова будут называть «молочным продуктом», а не «напитком».



Закрепленные к нему требования техрегламента ЕАЭС почти ничем не отличаются от требований к обычному питьевому молоку. Разве что для восстановленного молока характерен легкий привкус кипячения. Допускается сладковатый привкус и недостаточно выраженный вкус и запах.



Восстановленное молоко может быть использовано при производстве кисломолочной продукции, детских молочных смесей, кондитерских, мясных и хлебобулочных изделий, сообщает «Российская газета».



Восстановленное молоко перешло в разряд молочных напитков в 2008 году. Но продукт не пользовался спросом у потребителей — они считали его не совсем натуральным. В 2013 году сам термин «восстановленное молоко» и его определение появились в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Это молочный продукт в потребительской таре или сырье для производства молочных товаров (кроме питьевого молока), произведенные из концентрированных, сгущенных или сухих молочных продуктов и воды.



Однако требований к восстановленному молоку тогда установлено не было. Производители вынуждены были по-прежнему использовать название «молочный напиток».



Теперь неопределенность устранена. Изменения позволят добросовестным производителям идентифицировать продукт, фасовать в потребительскую упаковку и выпускать в обращение как восстановленное молоко.