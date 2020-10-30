УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:53

Станислав Сидоркин стал врио председателя Арбитражного суда Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. Станислав Сидоркин назначен врио председателя Арбитражного суда Свердловской области, пишет газета «Коммерсантъ».

На этом посту он сменил Светлану Цветкову, которая 28 октября 2020 года была отправлена в отставку по решению высшей квалификационный коллегии судей России (ВККС) по ее заявлению.

Станислав Сидоркин с конца 2018 года занимал пост заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.10.2020 Руководитель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова ушла в отставку

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2020. В Москве утвердили отставку руководителя Арбитражного суда Свердловской области. Высшая ...

07.12.2018 В федеральные суды Свердловской области назначено шесть новых судей

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Указом gрезидента Российской Федерации от 6 декабря 2018 года № 695 «О назначении судей ...

24.10.2017 Светлана Цветкова переназначена на пост председателя Арбитражного суда Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Светлана Цветкова переназначена на должность председателя Арбитражного суда ...

18.04.2012 Совет судей Свердловской области возглавил председатель Кировского районного суда Екатеринбурга Юрий Левкин

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2012. В здании Дворца правосудия состоялась отчетно-выборная конференция судей. В работе ...

03.02.2011 Открыта вакансия председателя Арбитражного суда Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2011. Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакантной должности ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений
Архив новостей
Февраль 2021 (32)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18