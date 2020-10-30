Станислав Сидоркин стал врио председателя Арбитражного суда Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. Станислав Сидоркин назначен врио председателя Арбитражного суда Свердловской области, пишет газета «Коммерсантъ».



На этом посту он сменил Светлану Цветкову, которая 28 октября 2020 года была отправлена в отставку по решению высшей квалификационный коллегии судей России (ВККС) по ее заявлению.



Станислав Сидоркин с конца 2018 года занимал пост заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области.