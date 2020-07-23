Клиенты УБРиР перевели через систему быстрых платежей более 4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) перевели через систему быстрых платежей (СБП) более 4 млрд руб., сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«УБРиР изучил активность своих клиентов в СБП с конца марта, когда банк подключился к сервису, по конец декабря. За это время они выполнили почти 690 тыс. переводов на общую сумму более 4 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Представители банка отмечают, что интерес клиентов к СБП непрерывно растет. Так, в декабре число переводов выросло на 35% по сравнению с ноябрем, общая сумма — на 40%.



Количество входящих переводов в среднесуточном значении за месяц выросло на 31% (в среднем около 2 тыс. операций в сутки, средняя сумма — более 7 тыс. руб.). Число исходящих переводов увеличилось на 30% (3,9 тыс. операций в сутки, средняя сумма — 4,9 тыс. руб.).



В топ-3 самых популярных банков-получателей и банков-отправителей вошли Сбербанк, Тинькофф и ВТБ.



«Благодаря системе быстрых платежей клиенты УБРиР могут мгновенно переводить деньги по номеру телефона со своего счета на счет в другие банки-участники программы, которых уже более 210. Исходящий перевод осуществляется без комиссии, если сумма не превышает 100 тыс. руб. в месяц, в противном случае комиссия составляет 0,5% от превышения. Комиссия за перевод с кредитной карты берется в соответствии с тарифами кредитной карты. Сервис доступен в мобильном приложении банка», — говорится в сообщении.



Напомним, что система быстрых платежей была разработана Банком России и Национальной системой платежных карт. Она была запущена в промышленную эксплуатацию с 28 января 2019 года. В настоящее время в СБП реализована возможность совершать переводы между счетами граждан, а также платежи в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги, в том числе с использованием QR-кодов.