Группа членов РАН предложила вдвое увеличить финансирование антикризисных мер

УрБК, Москва, 01.02.2021. Члены Российской академии наук выступили с инициативой провести радикальные экономические преобразования для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции. Проект экспертов опубликовала газета «Ведомости».
Авторами доклада выступили директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, а также академики Абел Аганбегян, Борис Порфирьев. По их мнению, для преодоления экономических последствий пандемии необходимо в два раза увеличить финансирование антикризисных мероприятий за счет всех имеющихся резервов.
Часть средств предлагается направить на увеличение минимального размера зарплат до 20 тыс. руб. Пособия по безработице, как полагают академики, необходимо увеличить до 20-25 тыс. руб. (сейчас эта сумма составляет 12 тыс. 130 руб.). Также предлагается увеличить ставку НДФЛ до 20-30% на доходы свыше 100 тыс. руб. в месяц, а все кредитные обязательства граждан подвести под ставку 8% годовых (в том числе уже оформленные займы).
Также авторы проекта выступают за изменение системы госуправления. В частности, федеральную налоговую службу предлагается наделить распределительной и стимулирующей функциями. Регионы, по мнению академиков, должны перейти на самофинансирование и самоокупаемость.
Как полагают авторы доклада, эти меры приведут в итоге к росту ВВП на 3-4% в год.
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