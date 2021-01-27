Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,21%

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. По состоянию на 1 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 110 тыс. 583 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 29 января число безработных составляло 110 тыс. 872 человека. Таким образом, за последние три дня показатель сократился на 289 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,21%.
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