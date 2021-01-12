Роспотребнадзор предупредил о появлении мошеннических сайтов по продаже «лекарств» от COVID-19

УрБК, Москва, 01.02.2021. Роспотребнадзор предостерег граждан от приобретения в интернете товаров или услуг, связанных с лечением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



К мошенническим сайтам Роспотребнадзор отнес ресурсы, через которые предлагается приобрести лекарства или пищевые добавки от COVID-19, очистители воздуха для борьбы с вирусами, средства индивидуальной защиты с полной предоплатой.



Также злоумышленники могут позвонить гражданам с информацией о контакте с подтвержденным носителем вируса и требованием проведения платного анализа на дому. Возможна и обратная ситуация, когда предполагаемые мошенники предлагают пройти бесплатное тестирование на дому.



Помимо этого, злоумышленники могут осуществлять фишинговые рассылки или обратиться к гражданам с предложением об удаленной работе с обязательной покупкой методических материалов.