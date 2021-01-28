В Свердловской области выявлено 348 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 348 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 1 февраля 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 70 тыс. 820 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 14 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 048. За сутки из больниц выписаны 368 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 63 тыс. 442 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 17 тыс. 648 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 3 млн 868 тыс. 087 человек. За сутки зарегистрировано 437 летальных случаев (всего 73 тыс. 619), выздоровели 18 тыс. 169 человек (всего 3 млн 318 тыс. 173).
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