Суд оштрафовал на 100 тыс. рублей госпиталь для ветеранов войн в Екатеринбурге за нарушения противоэпидемических мер

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о выплате ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн» штрафа в размере 100 тыс. руб. за невыполнение противоэпидемических мероприятий.
Как сообщает пресс-служба облсуда, в июне 2020 года женщина, находившаяся на стационарном лечении в ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн», написала жалобу в Роспотребнадзор, в которой сообщила, что вынуждена лежать в палате с пациентками, у которых подтвержден диагноз COVID-19. При этом у самой женщины на тот момент коронавирус диагностирован не был.
Затем Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование, в ходе которого было выявлено несколько нарушений.
«Так, в госпитале был нарушен принцип одномоментности (цикличности) заполнения палат, не разделены потоки пациентов с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом «COVID-19», нарушались требования к вместимости палат в психоневрологическом отделении, не проведено лабораторное исследование на COVID-19 пациентов, находившихся на стационарном лечении с предварительным диагнозом «Пневмония неустановленной этиологии», в экстренных извещениях отсутствовала информация об установлении окончательного диагноза у заболевших», — говорится в сообщении.
В отношении медучреждения был составлен протокол об административном правонарушении.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал «СОКП госпиталь для ветеранов войн» виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По части 2 статьи 6.3 КоАП РФ ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. руб.
Однако защитник юрлица подал жалобу в Свердловский областной суд, просил постановление суда отменить и прекратить производство по делу.
В итоге облсуд не нашел оснований для отмены или изменений постановления суда первой инстанции и оставил жалобу защитника без удовлетворения.
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