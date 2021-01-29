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Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о смягчении режима повышенной готовности, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Согласно документу, который вступает в силу со 2 февраля, спортивные мероприятия в закрытых помещениях могут посетить 50% зрителей от вместимости арены. Ранее болельщики могли заполнить арену не более чем на 30%.

Также свердловский губернатор продлил до 15 февраля режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания.

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