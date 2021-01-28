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В аэропорту Кольцово открыли второй пункт для тестирования на COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово с 1 февраля 2021 года открывается второй пункт для тестирования граждан на коронавирусную инфекцию, сообщает свердловский оперштаб.

Открытие новой точки по забору анализов связано с возобновлением международного авиасообщения из аэропорта. Пропускная способность пункта — 400 человек в сутки.

Первый пункт для сбора анализов был открыт в аэропорту в сентябре 2020 года.

Напомним, по решению федерального оперштаба аэропорт Кольцово сможет принимать и отправлять международные рейсы с 6 февраля 2021 года. Добавим, что до настоящего времени на пассажиров, прибывших из-за рубежа, распространяется обязательное требование по сдаче анализов на COVID-19.

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