В аэропорту Кольцово открыли второй пункт для тестирования на COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово с 1 февраля 2021 года открывается второй пункт для тестирования граждан на коронавирусную инфекцию, сообщает свердловский оперштаб.
Открытие новой точки по забору анализов связано с возобновлением международного авиасообщения из аэропорта. Пропускная способность пункта — 400 человек в сутки.
Первый пункт для сбора анализов был открыт в аэропорту в сентябре 2020 года.
Напомним, по решению федерального оперштаба аэропорт Кольцово сможет принимать и отправлять международные рейсы с 6 февраля 2021 года. Добавим, что до настоящего времени на пассажиров, прибывших из-за рубежа, распространяется обязательное требование по сдаче анализов на COVID-19.
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