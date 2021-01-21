Средний размер ипотеки в России обновил исторический максимум, достигнув 2 млн 950 тыс. рублей

УрБК, Москва, 01.02.2021. Средний размер ипотечного кредита в России достиг рекордных 2 млн 950 тыс. руб. в декабре прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2020 года на уровне 2,93 млн руб.
В целом задолженность россиян перед банками РФ по ипотеке в декабре выросла на 1,7% и впервые достигла отметки в 9,1 трлн руб. Средняя ставка по ипотеке в декабре прошлого года составила 7,36%.
Как уточняет издание, ажиотажный спрос на ипотеку в России в настоящее время поддерживает программа льготного кредитования под 6,5%.
Как ранее сообщал УрБК, программа льготной ипотеки привела к существенному росту цен на недвижимость и нехватке доступных вариантов квартир, в связи с чем президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил обсудить меры для выравнивания ценовой ситуации на рынке жилья.
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