В Свердловской области ожидаются сильные снегопады

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. В Свердловской области со 2 февраля 2021 года ожидается новая серия снегопадов.
По прогнозу Уральского гидрометцентра, в ночь на 2 февраля в регионе ожидается небольшой снегопад, который днем усилится. Местами прогнозируются сильные осадки.
В Екатеринбурге 2 февраля днем также пройдет снег, который продолжится в ночь на 3 февраля.
При этом температура воздуха в ближайшие два дня ожидается выше 0 градусов. В Свердловской области 1 и 2 февраля днем потеплеет до +1 градуса по Цельсию. К 3 февраля днем похолодает до -4…-9 градусов. В Екатеринбурге 1 февраля температура воздуха составит +1…-1, на следующий день — 0 градусов. В среду, 3 февраля, похолодает до -5…-7 градусов.
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