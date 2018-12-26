В Свердловской области ожидаются сильные снегопады

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. В Свердловской области со 2 февраля 2021 года ожидается новая серия снегопадов.



По прогнозу Уральского гидрометцентра, в ночь на 2 февраля в регионе ожидается небольшой снегопад, который днем усилится. Местами прогнозируются сильные осадки.



В Екатеринбурге 2 февраля днем также пройдет снег, который продолжится в ночь на 3 февраля.



При этом температура воздуха в ближайшие два дня ожидается выше 0 градусов. В Свердловской области 1 и 2 февраля днем потеплеет до +1 градуса по Цельсию. К 3 февраля днем похолодает до -4…-9 градусов. В Екатеринбурге 1 февраля температура воздуха составит +1…-1, на следующий день — 0 градусов. В среду, 3 февраля, похолодает до -5…-7 градусов.