Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в 2020 году сократился на 31%

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. В январе-декабре 2020 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской области сократился на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат. Всего было перевезено 156 млн 513,7 тыс. пассажиров. Пассажирооборот составил 1 млрд 875 млн пасс. км (минус 30,7% к уровню января-декабря 2019 года).

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