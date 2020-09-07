Суд запретил Альфа-банку взыскивать кредит с екатеринбуржца раньше срока

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. Суд запретил Альфа-банку взыскивать кредит с жителя Екатеринбурга раньше срока.
Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в октябре 2018 года гражданин оформил кредит в банке и ежемесячно вносил платежи в размере 25 тыс. 900 руб.
В период пандемии у заемщика возникли сложности с обслуживанием долга. Тогда он обратился в банк за кредитными каникулами на три месяца. Несмотря на то, что заявление было принято, а задолженность была погашена в течение установленного срока, организация все равно обратилась в суд.
«В августе 2020 года «Альфа-Банк» подал иск в Кировский районный суд Екатеринбурга, в котором просил взыскать с гражданина досрочно всю сумму кредитной задолженности в размере 785 тыс. 793 руб., а также неустойку и штраф в размере 3 тыс. 985 руб. и расходы по оплате госпошлины — 11 тыс. 097 руб.», — говорится в сообщении.
В исковом заявлении кредитная организация ссылалась на, то что ответчик не исполняет принятые на себя обязательства.
Суд первой инстанции в удовлетворении иска Альфа-банку отказал.
Представитель юридического лица подал жалобу в Свердловский областной суд, где просил отменить решение суда первой инстанции, ссылаясь на автоматическое расторжение договора с заемщиком.
Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, пришла к выводу, что суд первой инстанции учел непредвиденные обстоятельства, приведшие к нарушению графика платежей, период просрочки, принятие мер по погашению просроченной задолженности, внесению текущих платежей заемщиком.
«Согласно Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)» в случае, если в течение 10 дней после направления требования кредитор на него не ответил, льготный период считается установленным со дня направления требования кредитору, если иная дата начала льготного периода не указана в требовании заемщика. В данном случае банк не предоставил ответа заемщику на заявление о приостановлении исполнения обязательств по уплате кредита, в связи с чем оснований требовать возврат всей кредитной задолженности у АО «Альфа-Банка» не было оснований», — сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Решение суда первой инстанции осталось без изменений, уточняют в Свердловском областном суде.
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